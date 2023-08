Armored Core VI: Fires of Rubicon: Accolades-Trailer voller heißer Wertungen

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment hat einen brandneuen Accolades-Trailer zu Armored Core VI: Fires of Rubicon veröffentlicht.

Zu Armored Core VI: Fires of Rubicon gibt es einen brandneuen Accolades-Trailer, der einige Pressestimmen einfängt und die höchsten Bewertungen zur Schau stellt. Armored Core VI: Fires of Rubicon hat auch im Test von XboxDynasty eine sehr hohe Wertung erhalten, was dem Spiel einen Silber-Award eingebracht hat.

Den neuen Accolades-Trailer zu Armored Core VI: Fires of Rubicon könnt ihr euch hier anschauen: