Starfield: Was es heißt wie ein Astronaut zu trainieren

In einem neuen Starfield-Video zeigt euch Bethesda, was es heißt, wie ein Astronaut zu trainieren.

Fans auf der ganzen Welt zählen schon die Stunden bis zum Early Access-Start von Starfield, die am 1. September 2023 beginnt. Um euch die Zeit ein wenig zu versüßen, zeigt euch Bethesda mit einigen Content-Erstellern, was es heißt, wie ein Astronaut zu trainieren und schickte diese eiskalt ins Space Camp in Huntsville.

Bethesda erklärt: „Bereiten Sie sich auf den Abflug vor! Der Early Access für Starfield beginnt am 1. September. Während wir den Countdown bis zum Start herunterzählen, haben wir die Content-Ersteller Astro_Alexandra, Filspixel, LilyPichu und Myth angeworben und sie ins Space Camp in Huntsville, Alabama, U.S.A. geschickt.“

„Im Space Camp konnten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und erfahren, was es braucht, um wie ein Astronaut zu trainieren und sich darauf vorzubereiten, das Universum von Starfield zu erforschen. Sehen Sie sich die individuellen Space Camp-Erfahrungen dieser Content Creators auf ihren Kanälen an.“

Das Video gibt es hier zu sehen: