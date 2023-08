Shadow Gambit: The Cursed Crew: Münchener-Studio gibt Schließung bekannt

Shadow Gambit: The Cursed Crew-Entwickler Mimimi Studios hat in einem offenen Brief an die Community seine Schließung bekannt gegeben.

Nach dem Anfang Juni bekannt gegebenen Rückzug von Daedalic Entertainment muss die deutsche Gaming-Branche erneut einen herben Rückschlag hinnehmen.

Mit Mimimi Studios gibt ein weiteres etabliertes Entwicklerstudio seine Schließung bekannt. Das in München angesiedelte Studio war vor allem für seine qualitativen Strategie-Spiele bekannt und veröffentlichte unter anderem Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Desperados 3 und zuletzt Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Die Studiogründer Dominik Abé und Johannes Rothe nennen in einem offenen Brief an die Community zwei Hauptfaktoren für den selbstgewählten Abschied: Zu hohe Kosten bei zu geringem Interessenanstieg im Strategie-Genre sowie den hohen Tribut, den die jahrelangen Entwicklungsarbeiten abverlangten:

„Die letzten eineinhalb Jahrzehnte über unser ganzes Leben der Arbeit an zunehmend ambitionierten Spielen zu widmen, forderte einen ziemlich großen persönlichen Tribut. Für uns und unsere Familien. Nach dem Release von Shadow Gambit haben wir beschlossen, dass die rechte Zeit gekommen ist, um unser Wohlergehen zu priorisieren und auf die Bremse zu treten, anstatt einen weiteren mehrjährigen Produktionszyklus zu starten.“

Auch wenn Mimimi Studios keine neuen Spiele mehr entwickeln wird, soll das erst vor kurzem veröffentlichten Shadow Gambit weiterhin mit Updates und neuen Inhalten versorgte werden.