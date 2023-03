Shadow Gambit: The Cursed Crew: Entwickler sprechen über offene Missionsstruktur

Erfahrt im neuen Video zu Shadow Gambit: The Cursed Crew mehr über die offene Missionsstruktur und Attentäterin Toya.

In Shadow Gambit: The Cursed Crew steuern Spieler gleich acht verschiedene Charaktere. Jeder aus dieser verfluchten Mannschaft verfügt über eigene übernatürliche Fähigkeiten, die sie in diesem Stealth-Strategiespiel mit einer alternativen Geschichte der Karibik anwenden.

Einer dieser spielbaren Charaktere ist Toya. Die Attentäterin ist gleichzeitig auch die Schiffsköchin der verfluchten Crew und wird von Entwickler Mimimi Games in einem neuen Video näher beleuchtet.

Der Entwickler spricht im Video auch über die Freiheit, mit eurem Piratenschiff, der Red Marley, eine beliebige Insel für eine Mission anzusteuern. Damit entfällt eine lineare Struktur und es bleibt euch überlassen, welche Mission ihr zuerst spielen wollt.

Shadow Gambit: The Cursed Crew erscheint in diesem Jahr auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.