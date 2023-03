Sonic Frontiers: Kostenloses DLC-Paket 1 erscheint in dieser Woche

Autor:, in / Sonic Frontiers

Der blitzschnelle Igel Sonic Frontiers bekommt in dieser Woche kostenlose Inhalte mit DLC-Paket 1 spendiert.

Das erste kostenlose Paket mit zusätzlichen Spielinhalten für Sonic Frontiers ist nur noch wenige Tage entfernt.

Per E-Mail informierte SEGA kürzlich seine Spieler, dass das „Sights, Sounds and Speed Update“ am 23. März 2023 erscheint.

Aus der im Dezember veröffentlichten Roadmap wissen wir bereits, dass im Update drei DLCs enthalten sind.

Sofern sich die Pläne nicht geändert haben, werden mit dem Update eine Jukebox, ein Fotomodus und neue Herausforderungsmodi für den blauen Igel hinzugefügt.

Der Text der E-Mail scheint zu den Inhalten der Roadmap zu passen:

„Das erste von drei kostenlosen Inhaltsupdates für Sonic Frontiers kommt am 23. März. Mit neu hinzugefügten Features und Modi ist es an der Zeit, die Sehenswürdigkeiten, den Sound und die Geschwindigkeit der Starfall Islands zu erleben.“

Die bekannte Roadmap zu Sonic Frontiers: