Sonic-Autor Ian Flynn bestätigt offiziell seine Beteiligung am kommenden kostenlosen Story-DLC zu Sonic Frontiers.

Sonic-Autor Ian Flynn, der in der Vergangenheit an Sonic Frontiers sowie zahlreichen anderen Sonic-Projekten mitgewirkte, bestätigt offiziell seine Mitarbeit am kommenden Story-DLC für den Open-World-Ableger Sonic Frontiers.

Wie Flynn auf seinem Twitter-Account schildert, habe ihm Director Morio Kishimoto bereits die Details der Geschichte mitgeteilt. Seine Aufgabe bestehe nun darin, diese auszufüllen und einige Details hinzuzufügen.

Obendrein erklärte der Autor, dass der kommende Story-DLC ein wichtiges Element für Sonic Frontiers sein werde. Weitere Details oder einen Termin für die Veröffentlichung verriet er allerdings nicht.

Auch in der von SEGA Ende letzten Jahres veröffentlichten Roadmap zu Sonic Frontiers ist kein Veröffentlichungsdatum zu finden. Spieler können aber auf jeden Fall 2023 mit der kostenlosen Story-Erweiterung rechnen.