In einem neuen Video gibt es einen Grafikvergleich von Star Wars Jedi: Survivor zwischen Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5.

Star Wars Jedi: Survivor ist gerade erst frisch auf dem Markt und hat schon mit etlichen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, die selbst der Day 1 Patch nicht beheben konnte.

Die Bugs und Probleme von Star Wars Jedi: Survivor sind so schlimm, dass sich Electronic Arts und Respawn Entertainment sogar für den miserablen Zustand der PC-Version öffentlich entschuldigt hat. Zuvor hat man angegeben, dass man sämtliche Fehler über die nächsten Wochen aus der Welt schaffen will. Käufer der ersten Stunde müssen sich also mit zahlreichen Problemen im Spiel abfinden.

Passend zur Veröffentlichung gibt es auch schon einen ersten Grafikvergleich, der die Xbox Series X/S-, die PlayStation 5- und die PC-Version gegenüber stellt.

Star Wars Jedi: Survivor Auflösung

Xbox Serie S 1080p/30fps mit zeitlicher Rekonstruktion

Xbox Serie X Qualitätsmodus: 2160p/30fps mit zeitlicher Rekonstruktion Leistungsmodus: 1440p/60fps mit zeitlicher Rekonstruktion

PlayStation 5 Qualitätsmodus: 2160p/30fps mit zeitlicher Rekonstruktion Leistungsmodus: 1440p/60fps mit zeitlicher Rekonstruktion



Der Qualitätsmodus erhöht die maximale Auflösung auf 2160p mit zeitlicher Rekonstruktion von etwa 1440p. Der Leistungsmodus begrenzt die Auflösung auf 1440p von 1080p-972p. Die durchschnittliche Auflösung ist bei der Xbox Series X etwas höher im Vergleich zur PlayStation 5.

Der Leistungsmodus geht über die Auflösung hinaus und wirkt sich auf Texturen, Geometrie, Zeichendistanz oder Vegetation aus. Auf PS5 und XSX wird Ray-Tracing auf einige Reflexionen und Ambient Occlusion angewendet. RT kann nicht deaktiviert werden und wird in beiden Grafikmodi angewendet. Die XSS hat kein Ray-Tracing und deswegen fehlen verschiedene RT-Effekte. Die globale Beleuchtung der XSS ist einfacher gehalten, was in einigen Bereichen zu deutlichen Unterschieden zu den anderen Versionen führt.

Im Performance-Modus ist die Framerate auf der PS5 etwas stabiler als auf der XSX, aber die Einbrüche in bestimmten Abschnitten sind auf der Sony-Plattform stärker ausgeprägt.

Star Wars Jedi: Survivor verfügt dazu über einen „Field-of-View“-Slider (FOV), womit die Bildschirmtiefe des Protagonisten eingestellt werden kann.

Die Analyse von ElAnalistaDeBits beinhaltet wenig PC-Elemente aufgrund des schlechten Zustandes.

Die Verantwortlichen der Analyse kommen zu dem Entschluss: „Es ist eine Schande zu sehen, wie Respawn anscheinend nicht in der Lage ist, UE4 richtig für ihr Spiel zu optimieren.“

Wer sich die komplette Grafikanalyse anschauen möchte, kann sich hier das Video angucken: