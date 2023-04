Electronic Arts und Respawn Entertainment haben sich in einer Stellungnahme für den aktuellen Zustand der PC-Version von Star Wars Jedi: Survivor entschuldigt.

Seit Freitag ist Star Wars Jedi: Survivor für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Zum Ärger vieler PC-Spieler ist die PC-Version des Action-Adventures zum Start in einem miserablen Zustand und sorgt selbst auf High-End-Rechnern für Probleme.

Electronic Arts und Repawn Entertainment sind sich der Problematik bewusst und arbeiten bereits an einer Lösung. Dazu wurde nun eine Entschuldigung an alle Käufer der PC-Version veröffentlicht, in der man zu den auftretenden Problemen Stellung nimmt:

„Wir sind uns bewusst, dass Star Wars Jedi: Survivor bei einem Teil unserer PC-Spieler nicht nach unseren Standards läuft, insbesondere bei Spielern mit High-End-Rechnern oder bestimmten Konfigurationen.“ „Zum Beispiel hatten Spieler, die hochmoderne Multi-Thread-Chipsätze für Windows 11 verwenden, Probleme auf Windows 10. High-End-Grafikprozessoren in Verbindung mit leistungsschwächeren CPUs sorgten für unerwartete Frameverluste. Seid versichert, dass wir daran arbeiten, diese Fälle schnell zu beheben.“ „Es gibt zwar keine allumfassende Lösung für die PC-Performance, aber das Team hat hart an Korrekturen gearbeitet, von denen wir glauben, dass sie die Leistung über ein ganzes Spektrum von Konfigurationen hinweg verbessern werden. Wir sind bestrebt, diese Probleme so schnell wie möglich zu beheben, aber jeder Patch erfordert umfangreiche Tests, um sicherzustellen, dass wir nicht auch neue Probleme einführen. Wir danken für euer Verständnis und entschuldigen uns bei allen Spielern, die von diesen Problemen betroffen sind. Wir werden die Leistung auf allen Plattformen weiterhin überwachen und den Zeitpunkt des Updates bekannt geben, sobald es verfügbar ist.“