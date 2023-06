Shadow Gambit: The Cursed Crew: Release-Termin steht fest

Shadow Gambit: The Cursed Crew erscheint am 17. August. Passend dazu wurde ein neuer Release Date Trailer veröffentlicht.

Im Rahmen der PC Gaming Show hat der Entwickler Mimimi Games den Release-Termin ihres kommenden Stealth-Spiels Shadow Gambit: The Cursed Crew bekannt gegeben. Das Spiel erscheint bereits am 17. August 2023 für PC. Playstation 5, Xbox Series X und Xbox Series S.

Neben der Enthüllung des Erscheinungsdatums wurde auch ein neuer Trailer präsentiert, den ihr euch hier anschauen könnt:

Shadow Gambit: The Cursed Crew spielt während der goldenen Ära der Piraten und beinhaltet neben diesen auch noch übernatürliche Elemente. Mimimi Games kennt sich mit Stealth bestens aus, so sind sie doch die Entwickler von Spielen wie Desperados 3 und Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Vom Spiel wird auch eine Demo spielbar sein, welche ihr vom 19. bis 26. Juni im Rahmen des Steam Next Fests herunterladen und ausprobieren könnt.