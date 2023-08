Ein neues Leben auf Rubicon 3

Die Reise von Armored Core ist eine äußerst lange, auch im Vergleich zu anderen langlebigen Videospielreihen. Es war das zweite IP aus dem Hause FromSoft nach King’s Field. Die Rebellion der Menschheit und die Rolle der Mechs darin startete im Jahr 1997 auf der ersten PlayStation.

Seither ist einiges passiert und FromSoftware hat sich spätestens mit Demon’s Souls und der Dark Souls-Reihe zu einem Studio entwickelt, das vielleicht mehr als kein zweites für durchdachtes Gameplay, vielschichtiges Storytelling gepaart mit unfassbar harten Herausforderungen steht.

Im vergangenen Jahr gelang ihrem Titel Elden Ring der absolute Drahtseilakt zwischen brachialer Herausforderung sogar der gekonntesten Core-Player und einer minimalen Eintrittsschwelle für alle, die sich in Soulscore-Spielen bislang nicht zurechtfanden. Das hatte eine Vielzahl an Preisen zur Folge, nicht zuletzt den Titel des „Game of the Year“ bei den Game Awards 2022.

Über Armored Core sagen FromSoftware selbst, dass es keine Frage war, “ob” sie einen neuen Teil rund um die Mech-Action veröffentlichen, sondern lediglich wann. Wie großartig also, dass sie sich mit dem Erfolg von Elden Ring und den Jahren Erfahrung im Genre Soulscore auf eins ihrer ersten Werke stürzen und es ins neue Jahrzehnt katapultieren konnten.

Ihr startet im Weltall, hunderte Meilen über einem Planeten schwebend. Die Raumkapsel mit dem von euch gesteuerten AC löst sich und feuert mit brachialem Speed auf den Planeten zu. Die Landung soll eigentlich in einer leergefegten Stadt erfolgen, doch ihr kommt vom Kurs ab und brettert abseits der Landezone in einen Industriekomplex.