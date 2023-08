Armored Core VI: Fires of Rubicon: Gepanzerte Xbox-Konsole ausgepackt

Publisher sind dafür bekannt, neben einer Menge Werbung auch die Konsolen etwas zu verschönern. Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment ließ sich den Spaß ebenfalls nicht entgehen und produzierte in Zusammenarbeit mit Xbox eine beeindruckende Version des schwarzen Blocks.

Geliefert wird das Prachtstück in einer Kiste, die an eine Munitionstruhe erinnert. In martialischen Grautönen wirkt die Xbox Series X, als wäre sie ebenfalls gepanzert. Damit aber nicht nur die Spielkonsole im schicken Look bleibt, wurde das Gamepad im selben Stil modifiziert. Die Sonderedition der Armored Core VI: Fires of Rubicon Xbox ist nicht für den freien Verkauf bestimmt und kann nur in einem Gewinnspiel gewonnen werden.