No Place Like Home: Farmspiel fokussiert Recycling

Autor:, in / No Place Like Home

Ab dem ersten September dürft ihr mit der physischen Version von No Place Like Home eure Farm betreiben, mit einem Fokus auf Recycling.

In allerlei Genres findet ihr Zukunfts-Visionen, die euch ein Aufbauspiel als Farmer in unwirtlichen Gegenden erleben lassen. Nicht nur mit lieben Tieren und freundlichen Nachbarn wie in Stardew Valley, sondern auch düstere Szenarien sind immer mehr ein Thema.

No Place Like Home setzt genau an einem Thema an, was aktueller nicht sein könnte, dem Recycling und der Wiederverwertung von Rohstoffen.

Als Hintergrund dient dazu die Geschichte der begeisterten Farmerin Ellen Newland, die ein letztes Mal die Erde besucht, um ihre Großeltern vor der großen Reise zum Mars zu besuchen.

Doch bevor ihr euren Trip auf dem Mars antreten könnt, stellt ihr beim Erreichen der alten Farm fest, dass Opa nicht mehr aufzufinden ist und die Farm auch schon bessere Tage hatte. Ihr beschließt also nicht nur den verschollenen Großvater zu finden, sondern auch die runtergekommene Farm wieder ins rechte Licht zu rücken.

Da die Erde aber durch das verschwenderische Nutzen der Ressourcen ziemlich abgegrast ist, die Natur am Ende und neue Rohstoffe somit nicht mehr „auf Bäumen wachsen“, müsst ihr mit dem auskommen, was da ist. Das zentrale Thema ist hier somit nicht „Fälle drei Bäume und du hast ein Zaunelement“ oder „Schnapp dir die Kohlestücke aus dem Steinbruch, damit der Ofen läuft“, sondern Recycling sowie Wiederverwertung der Reste der Farm.

Ihr reinigt die Umgebung, beseitigt unschöne Müllberge und nutzt die gefundenen Rohstoffe erneut. Nur so habt ihr eine Chance, die Farm eurer Großeltern in alten Glanz erstrahlen zu lassen.

Seit dem 22. August dürft ihr das Spiel für die Xbox Series X/S im Xbox Game Store für aktuell 21,24 Euro statt 24,99 Euro kaufen.

Wer hingegen eine physische Version bevorzugt, darf sich über die Bekanntmachung freuen, dass der Farm-Simulator ab dem ersten September ebenfalls als Disc-Version erhältlich ist. Diese wird bei bekannten Einzel- und Onlinehändlern vertrieben, bei Bedarf kann sich das Spiel zu umgerechnet circa 40 Euro inklusive Versand vorbestellt werden.