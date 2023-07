For Honor: Ocelotl-Held, Performance-Modus und Gratis Woche

Autor:, in / For Honor

For Honor begrüßt am 27. Juli den neuen Held Ocelotl, gleichzeitig starten der Performance Modus und eine kostenlose Woche.

Am 27. Juli wird es mit Year 7 Season 2 Vengeance wild in For Honor. Der aztekische Held Ocelotl tritt dem Spiel bei, Konsolenspieler freuen sich über den Performance-Modus, dazu startet eine kostenlose Woche, die neuen Spielern bis zum 02. August einen risikofreien Einblick in den Titel ermöglicht.

Mit einer Macuahuitl-Keule und einem Tepoztopilli-Speer ausgestattet, geht der Ocelotl auf seinen gnadenlosen Rachefeldzug gegen Conquistador Vela. Als lautloser Jäger verfolgt er in Tierfelle gehüllt seine Beute, bevor er mit „überwältigender Wildheit“ angreift.

Während Ocelotl ab 27. Juli zum Verkauf steht, könnt ihr den Helden am 10. August für 15.000 Stahl im Spiel freischalten. Dazu wird ein kostenloser Event-Pass mit einem Kampfoutfit, einem Effekt und einem Ornament erhältlich sein.

​Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Helden wird For Honor vom 24. Juli bis 02. August eine Woche auf PlayStation, Xbox und Ubisoft Connect kostenlos spielbar sein. Während der Gratiswoche haben alle vollen Zugriffe auf die Standard-Edition von For Honor. Wer nach der Gratisphase weiterkämpfen möchte und die Vollversion kauft, kann seinen Fortschritt und seine Helden übernehmen. Die neue Onboarding-Funktion, die die Tutorials verbessert, bietet euch dabei einen reibungslosen Einstieg, falls ihr neu im Spiel seid.

Aktiviert ihr den neuen Performance-Modus, stellt dies die Auflösung auf 1080p und reduziert die grafischen Details, während Framerate und Vsync entsperrt werden. Um Screen-Tearing zu vermeiden, wird in diesem Modus die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) auf Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X|S und PlayStation 5 aktiviert.