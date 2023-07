For Honor: Eine Woche sich gratis sich die Köpfe einhauen

Autor:, in / For Honor

Ubisoft gibt euch eine Woche die Möglichkeit, For Honor mit all seinen Zusätzen komplett gratis zu spielen.

Zwischen dem 27. Juli und dem 3. August habt ihr die Möglichkeit, euch mit Freunden und Co. in For Honor kostenlos zu vermöbeln. Das Spiel befindet sich mittlerweile in seinem siebten Jahr, passend zur neuen Saison bietet es sich daher an, neue Spieler mit einer Gratis-Woche an Land zu ziehen.

Mit 16 einzigartigen Helden aus verschiedenen Zeitepochen kämpft ihr an der Seite einer von vier Fraktionen gegen das gegnerische Team. Das ausgeklügelte Kampfsystem, sowie die Story-Kampagne und ein Fortschrittssystem für euren Helden, sollten euch eine ganze Weile motivieren. Insgesamt dürft ihr euch in sieben unterschiedlichen Mehrspielermodi das Schwert um die Ohren hauen. Neulinge müssen sich aber nicht sorgen, durch ein ausführliches Tutorial und einen Trainingsmodus, habt ihr genug Raum euch einzugewöhnen.

Für alle unentschlossenen bieten wir noch unseren ausführlichen Test an, den findet ihr hier.

Für die PlayStation sowie den PC dürft ihr das Spiel bereits ab dem 25. Juli im Pre-Load installieren, um am 27. Juli direkt ins Getümmel stürzen zu dürfen. Xbox Spieler erhalten keinen Pre-Load, was an der Verfügbarkeit der For Honor: Marching Fire Edition im Game Pass liegen wird. Game Pass Abonnenten können mit dieser bereits jetzt schon spielen.