Strange Horticulture: Puzzlespiel geht auf Pflanzenjagd

Strange Horticulture, das hypnotisierende, okkulte Puzzlespiel, das von den talentierten Köpfen bei Bad Viking entwickelt und von Iceberg Interactive veröffentlicht wurde, ist ab dem 4. August für Xbox zu einem Preis von $14,99 erhältlich und entführt euch in ein dunkles und gemütliches Abenteuer.

Strange Horticulture ist ein ungewöhnliches Spiel über das Sammeln und Katalogisieren von mächtigen Pflanzen. Die Spieler erkunden das Land, streicheln die Katze, sprechen mit einem Hexenzirkel oder schließen sich einem Kult an. Sie beeinflussen die Geschichte und enträtseln die dunklen Geheimnisse von Undermere durch ihre ständig wachsende Sammlung von seltsamen Pflanzen.

Willkommen in Undermere

Willkommen in Undermere, einer malerischen Stadt, die von heuschreckenverseuchten Wäldern und schroffen Bergen umgeben ist. Ihr seid der Gärtner, Besitzer des örtlichen Pflanzenladens Strange Horticulture. Als eine bunte Schar von Kunden in euren Laden kommt, werdet ihr schnell in ein okkultes Geheimnis hineingeworfen, das Hunderte von Jahren zurückreicht.

Das Jenseits

Erkundet die Länder außerhalb eures Ladens, um neue Pflanzen zu finden, aber seid vorsichtig! Die dunklen Wälder und Seen sind nicht immer freundlich zu einem einfachen Kräutersammler. Ihr könntet Kräfte entdecken, die eure kühnsten Träume übertreffen – oder euren Verstand verlieren. Nutzt Hinweise aus dem Kontext, um herauszufinden, welche Orte ihr aufsuchen und welche ihr meiden solltet!

Eine ständig wachsende Sammlung

Mithilfe eurer treuen Enzyklopädie und Hinweisen, die ihr bei euren Erkundungen findet, erfahrt ihr mehr über die seltsamen Pflanzen, die ihr findet. Indem ihr jede Pflanze identifiziert, könnt ihr ihre Wirkung nutzen, um die Geschichte zu beeinflussen – von hypnotischen Halluzinogenen bis hin zu starken Giften.