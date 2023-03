Autor:, in / For Honor

For Honor Year 7 Season 1 startet am 16. März. Hier gibt es weitere Details zur siebten Saisons.

Ubisoft gab bekannt, dass For Honor Year 7 Season 1, Heresy, ab dem 16. März erhältlich ist. Die Season bildet den Auftakt zu Year 7 in For Honor, das vier actiongeladene Seasons bereithält.

Diese bieten insgesamt zwei neuen Helden, vier neue Helden-Skins, vier Battle-Pässe, Kalender-Events, Rückblick-Events, das Testgelände, drei Heldenfestivals pro Titel-Update und weiteren Inhalte, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

Im Year 7 Season 1 haben die im vergangenen Jahr entdeckten Relikte eine Anhängerschaft von Fanatikern hervorgebracht. Nachdem man sie der Ketzerei beschuldigt hat, wird eine Inquisition gegründet, um alle Fanatiker aus Heathmoor zu vertreiben. Die Piratin Yinchen, eine ehemalige Inquisitorin, erkennt, dass keine der beiden Seiten schuldlos ist. Um dem Blutvergießen ein Ende zu setzen, macht sie sich in Season 1, Heresy, auf die Suche nach den Relikten, um diese endgültig zu zerstören.

Spieler können mit dem Inquisitorin Yinchen Helden-Skin, der zum Seasonstart für 25.000 Stahl oder im Paket mit dem 7-Tage-Champion-Status und drei Restesammler-Truhen erhältlich ist, an Heathmoors Glaubenskrieg teilnehmen.

Außerdem können sich Spielende bis zum 6. April in das Launch-Event „Heresy of the Relics“ stürzen, das neue Beutewaffen, einen kostenlosen Event-Pass und vieles mehr bietet. Es müssen Zonen erobert werden, um Punkte zu sammeln und das andere Team in die Knie zu zwingen, allerdings mit einem besonderen Kniff: Jeder eroberte Punkt führt zu einem Buff für jedes Teammitglied.

Der Battle Pass für Year 7 Season 1 wird ab Veröffentlichung mit 100 Stufen verschiedener Belohnungen erhältlich sein, die das Thema der Season widerspiegeln. Spieler können den traditionellen Battle Pass oder das Battle-Paket, welches den Battle Pass enthält und sofort 25 Ränge freischaltet, erwerben.

Mit über 25 Millionen Spieler ist For Honor auf PlayStation 4, der Xbox One-Gerätefamilie, und Windows PC sowie auf Ubisoft+, dem Ubisoft Abonnement-Service erhältlich. For Honor ist auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit Abwärtskompatibilität spielbar.