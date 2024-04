Alone in the Dark: Pieces Interactive entlässt Mitarbeiter

Autor:, in / Alone in the Dark

Alone in the Dark-Entwickler Pieces Interactive entlässt eine nicht bekannte Anzahl seiner Mitarbeiter.

Am 20. März 2024 erschien der Horror-Titel Alone in the Dark für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Etwas mehr als einen Monat nach der Veröffentlichung trennt sich Entwickler Pieces Interactive anscheinend von mehreren seiner Mitarbeiter.

Via X berichtet QA Analyst Helena Hansen von ihrer Entlassung und deutet an, dass weitere Mitarbeiter des der Embracer Group angehörigen Studios ihren Hut nehmen müssen – wie viele genau, ist nicht bekannt. Auch ob die Entlassungen mit dem Abschneiden von Alone in the Dark in Verbindung stehen, ist unklar.

Eine offizielle Bestätigung der Entlassungen seitens Pieces Interactive, THQ Nordic oder der Embracer Group liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.