Alone in the Dark: Accolades Trailer voller Horror

Der Accolades Trailer für das Horrorspiel Alone in the Dark von Pieces Interactive und THQ Nordic ist jetzt erschienen!

Alone in the Dark, entwickelt von Pieces Interactive in Schweden und veröffentlicht von THQ Nordic, ist seit März erhältlich.

Alone in the Dark und die Alone in the Dark’s Digital Deluxe Edition sind für PC, Xbox Serie S/X und PlayStation 5 erhältlich. Die Digital Deluxe Edition enthält das Grundspiel, das Derceto 1992 Costume Pack, das Vintage Horror Filter Pack und den Director’s Commentary Mode. Auf dem PC enthält sie außerdem den offiziellen Soundtrack und ein digitales Artbook.

Hier gibt es den Alone in the Dark Accolades Trailer zu sehen: