Alone in the Dark: Gespenstischer Besuch im Herrenhaus Derceto

Ein näherer Blick in den Wahnsinn und das geheimnisvolle Herrenhaus Derceto gibt es im neuen Trailer zu Alone in the Dark.

Begebt euch mit Emily Hartwood und Detective Edward Carnby auf eine gespenstische Reise durch Derceto Manor. In diesem verlassenen Herrenhaus, in dem jede knarrende Bodendiele vom Geflüster einer bösartigen Vergangenheit widerhallt, lauert etwas Unheilvolles in den schwach beleuchteten Korridoren…

Welchem der schwer fassbaren Bewohner könnt ihr trauen? Wer spricht die Wahrheit, und wer verbirgt seine wahren Absichten hinter einer Maske?

Bereitet euch auf einen Abstieg in die Dunkelheit vor, wo jedes Echo ein Stück der bösartigen Vergangenheit enthüllen kann, die in den verwunschenen Korridoren von Derceto lauert. Bereitet euch darauf vor, die Geheimnisse von Alone in the Dark am 20. März 2024 zu lüften, wenn das Spiel für PC, Xbox und PlayStation erhältlich ist.

Das ist Alone in the Dark

Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original und ermöglicht es den Spielern, die gespenstische Geschichte durch die Augen eines der beiden Protagonisten zu erleben: Spielt als Edward Carnby, dargestellt von David Harbour (Stranger Things, Hellboy), oder als Emily Hartwood, dargestellt von Jodie Comer (Free Guy, Killing Eve) in diesem neu interpretierten klassischen Survival-Horror-Spiel, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft.

Erkundet eure Umgebung, bekämpft Monster, löst Rätsel und deckt die beunruhigende Wahrheit von Derceto Manor auf.

Die fesselnde Geschichte von Mikael Hedberg (SOMA, Amnesia: The Dark Descent), das außergewöhnliche Monsterdesign des legendären Guillermo del Toro-Mitarbeiters Guy Davis und die eindringlichen Doom-Jazz-Melodien der Legende Jason Köhnen verbinden sich zu einem schaurigen und atmosphärischen Survival-Horror-Erlebnis.

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint am 20. März 2024 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.

Alone in the Dark und die Digital Deluxe Edition von Alone in the Dark können ab sofort vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition enthält:

Grundspiel

Derceto 1992 Kostüm-Paket

Vintage-Horror-Filterpaket

Kommentarmodus des Regisseurs