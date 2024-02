Alone in the Dark: DLC setzt euch ins Jahr 1992 zurück

Autor:, in / Alone in the Dark

Mit einem DLC zu Alone in the Dark lasst ihr die Figuren aus dem Spiel im Look des Jahres 1992 wiederaufleben.

Eine etwas andere Überraschung hat man sich bei THQ Nordic ausgedacht. Ein DLC zu Alone in the Dark hat Filter im Gepäck, mit denen ihr die Charaktere auf das Jahr 1992 zurücksetzt. Ihr spielt also wahlweise mit 8-Bit-Figuren oder versetzt euch per Filter in eine Schwarz-Weiß-Welt. Falls ihr Lust habt, mehr über das Spiel zu erfahren, könnt ihr sogar einen Modus einschalten, der über Audiokommentare des Directors verfügt und euch somit Einblick in die Welt hinter den Kulissen bietet.

Alone in the Dark erscheint am 20. März für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Solltet ihr euch für die Deluxe Edition von Alone in the Dark entscheiden, liegen alle drei DLCs dem Spiel bei. Alternativ könnt ihr euch den Vintage Horror Filter Pack und den Director’s Commentary Mode für jeweils 4,99 US-Dollar dazukaufen. Der Derceto 1992 Costume Pack kostet 2,99 US-Dollar.