Slime Rancher 2: Trailer zum Gadgets My Way Update

Autor:, in / Slime Rancher 2

Mit dem Gadgets My Way v0.4.0-Update für Slime Rancher 2 erhaltet ihr die Möglichkeit, Rainbow Island genau so zu gestalten, wie euch das vorschwebt. Grenzen steckt euch somit nur noch eure Fantasie, wie auch ein neuer Trailer zeigt, der auf besagtes Update hinweist.

Verfügbar ist das Update unter dem Titel Gadgets My Way v0.4.0 bereits. Ihr könnt es euch also ab sofort jederzeit holen, um eure Ranch neu einzurichten, neue Optionen für die Erforschung des Wetters hinzuzufügen oder einfach nur Chaos zu stiften.