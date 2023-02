Slime Rancher 2: Kostenloses Update liefert schleimige Inhalte

Autor:, in / Slime Rancher 2

Song of the Saber ist das erste Inhalts-Update für Slime Rancher 2, das jetzt kostenlos erhältlich ist. Frostige Landschaften mit prähistorischen Schleimen erwarten euch.

Mit dem kostenlosen Update Song of the Saber hat Monomi Park neue Inhalte zu Slime Rancher 2 hinzugefügt. Ein neues Biom in Form eines mysteriösen Gletschers wartet vor der Küste des Ember Valley darauf, gefunden zu werden.

Für einen Besuch von Powderfall Bluffs solltet ihr euch warm anziehen, denn es wird frostig. Die schneebedeckte Landschaft beherbergt Gefahr in Form von prähistorischen Schleimen. Sabre Schleime machen sogar Jagd auf Thundercluck Hühnern.

Geheimnisvolle Nordlichter eröffnen des Nachts temporäre Wege in luftige Höhen. Trödelt dort nicht, denn mit Anbruch der Dämmerung werden diese wieder verschwinden.

Auch neue Materialien zum Bau neuer Gadgets könnt ihr finden, errichtet unter anderem eine riesige Schneekugel oder eine Schneeballmaschine.

Stichwort Schneebälle: Wirft man diese auf Schleime, werfen sie zurück und aufeinander, also stürzt euch in spaßige Schneeballschlachten!

Slime Rancher 2 steht als Spielvorschau für Xbox Series X|S, Windows 10 PC und im Xbox Game Pass zur Verfügung.