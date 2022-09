Slime Rancher 2: Schleimiger geht es nicht

Autor:, in / Slime Rancher 2

In diesem Video zu Slime Rancher 2 ist schleimiger Spielspaß garantiert.

Im Game Pass erwartet euch Slime Rancher 2.

Schon der Vorgänger von Momomi Park konnte überzeugen und war im Jahr 2017 nominiert für den Golden Joysick Award und für The Game Award 2017 für das beste Indie Game sowie Game of the Year.

Zwar ging Slime Rancher mit leeren Händen nach Hause, trotzdem muss sich Slime Rancher nicht verstecken. Spielspaß war garantiert, egal ob für Groß oder Klein und auch Slime Rancher 2 soll die große Masse ansprechen.

Worauf wartet ihr noch? Betreibt eure eigene kleine Farm und erkundet die offene Spielwelt.

Passende Spielszenen findet ihr dazu in unserem Video:



