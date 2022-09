Slime Rancher 2: 100.000 Verkäufe in unter sechs Stunden

Seit Freitag ist die Early Access-Version von Slime Rancher 2 erhältlich und lässt Spieler als Beatrix LeBeaue die Geheimnisse von Rainbow Island erforschen. Mit dabei sind das aus dem ersten Teil bekannte Spielprinzip in einer neuen Umgebung sowie bekannte und komplett neue Slimes.

Wie Monomi Park CEO Nick Popovich in einem Twitter-Post verkündet, konnte Slime Rancher 2 innerhalb der ersten sechs Stunden ganze 100.000 Verkäufe erzielen. Dieser große Erfolg komme für ihn der Erfüllung eines Wunschtraums gleich:

„Ich hatte einen Wunschtraum in meinem Kopf, dass wir mit viel Glück 100.000 Exemplare von Slime Rancher 2 in den ersten 24 Stunden verkaufen könnten. Und wir haben das in weniger als 6 Stunden geschafft. Keine Ahnung, wohin dieser verrückte Zug fährt, aber ich bin so dankbar, dass ich die Chance habe, ihn zu fahren. Vielen Dank an alle.“