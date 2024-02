Blasphemous II: Trailer kündet von der Limited Collector’s Edition

Im Frühjahr erscheint die Blasphemous 2 Limited Collector’s Edition und die hat es in sich. Selecta Play hat jede Menge Material beigelegt, darunter ein Steelbook, den Soundtrack, ein Art Cards Set, ein Game Code und vieles mehr.

Natürlich bringt Blasphemous II auch in der Limited Collector’s Edition The Penitent One zurück. Euch erwartet eine brandneue Geschichte, die die Handlung ab dem kostenfreien Wounds of Eventide-DLC aus dem Originalspiel fortführt. Das bedeutet, ihr findet euch wieder einmal in einem Kreislauf aus Leben, Tod und Wiederauferstehung gefangen und müsst euch den Gefahren einer unbekannten Welt stellen und ihre Geheimnisse aufdecken.