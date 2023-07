Blasphemous II: Metroidvania bereit zur Buße und jetzt vorbestellbar

Das gnadenlose Metroidvania Blasphemous II von The Game Kitchen und Team17 Digital ist ab heute auf Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, und Xbox Series X|S vorbestellbar. Eine digitale Deluxe Edition, die den offiziellen Soundtrack von Blasphemous II und das digitale Artbook enthält, wird außerdem exklusiv über Steam erhältlich sein.

Neben der weltweiten Veröffentlichung auf allen digitalen Plattformen erscheinen die physischen Versionen dank astragon Entertainment am 24. August in Europa.

Mit drei einzigartigen Waffen, die es zu sammeln und zu meistern gilt und einer erweiterten Auswahl an Fähigkeiten müssen die Spieler ihre neu erlangten Werkzeuge einsetzen, um zu überleben und ein Land zu erkunden, das sie am liebsten zurück in die Hölle schicken will.

Monströse Feinde und Herausforderungen lauern an jeder Ecke und der Büßer muss sich ihnen allen stellen, um die prophezeite Geburt eines neuen Wunderkindes zu verhindern, während er verstreute Teile der Lore sammelt, längst vergessene Geheimnisse lüftet und dem Tod das ein oder andere Mal von der Schippe springt.

Blasphemous II Key Features

Eine umfangreiche, nicht-lineare Welt: Eine Reihe an verzaubernd-grotesken Landschaften warten auf die Spieler , mit gotischem Charme und unerbittlichen Fallen; es gibt keine falschen Wege, nur Rechnungen, die es zu begleichen gilt.

Erbarmungslose Kämpfe: Brutale Exekutionen und erweiterte Kombos bieten neue und verehrende Möglichkeiten, die Abscheulichkeiten, die sich den Spieler in den Weg stellen, zu vernichten.

Die eigene Spielweise: Blasphemous II bietet dem Spieler die Möglichkeit, die Basisskills des Büßers anzupassen und so zu optimieren. Zudem bieten die neuen, einzigartigen Waffen noch mehr taktische Möglichkeiten.

Intensive Bosskämpfe: In den dunkelsten Winkeln dieses finsteren, neuen Landes warten abgedrehte Bosse mit einzigartigen Angriffsmustern und zerstörerischen Fähigkeiten.

Die digitalen Versionen für Blasphemous II werden zu Release für 29,99 € erhältlich sein, alle, die vorbestellen, bekommen darauf 10 % Rabatt. Die physische Version von Blasphemous II wird auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 für 34,99 € und auf Nintendo Switch für 39,99 € erhältlich sein.

Blasphemous II für Xbox vorbestellen – 29,99 26,99 Euro

Nächsten Monat ist es Zeit für Buße – einen ersten Einblick bietet der neue Trailer: