Blasphemous II: Sammlerbox-Editionen angekündigt

Der weltweit tätige Publisher und Distributor SelectaPlay freut sich, eine neue Partnerschaft mit dem Entwickler The Game Kitchen und dem Publisher Team 17 bekannt zu geben, um eine spezielle Sammlerbox-Edition des fesselnden Metroidvania-Action-Platformer Blasphemous II für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen.

SelectaPlay wird für das Design und die Kreation sowie die weltweite Veröffentlichung und den Vertrieb der Sammlerbox von Blasphemous II verantwortlich sein und eng mit The Game Kitchen und Team 17 zusammenarbeiten, um etwas wirklich Passendes für die Fans zu schaffen.

Javi Puertas, Head of Gaming bei SelectaPlay, kommentiert: „Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, dass wir die Blasphemous Collector’s Edition veröffentlicht haben, und für uns ist es eine Ehre, erneut an einem der besten spanischen Spiele zu arbeiten, die jemals veröffentlicht wurden. Wir möchten uns bei The Game Kitchen und Team 17 für ihre Unterstützung bedanken und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit ihnen mit Blasphemous 2 fortzusetzen.“

Mauricio Garcia, Studio Director von The Game Kitchen, sagte dazu: „Wir sind begeistert, wieder mit SelectaPlay zusammenzuarbeiten, denn sie haben bei der Collector’s Edition von Blasphemous hervorragende Arbeit geleistet und eine Menge aufregender Extras und sorgfältig gestaltete Merchandise-Artikel verpackt, die letztendlich alle unsere Fans begeistern.“