Days of Doom: Höllenmonster werden im September bekämpft

Autor:, in / Days of Doom

Das rundenbasierte Rollenspiel Days of Doom wird im September gegen Höllenmonster in den Kampf schicken.

Days of Doom, Ataris neue Version eines rundenbasierten Rollenspiels, entfesselt am 21. September 2023 auf PC und Konsolen ein schauriges Chaos, wie im Rahmen des FEAR FEST 2023 von Feardemic bekannt gegeben wurde.

In Days of Doom nimmt der Ausdruck „Hölle auf Erden“ eine erschreckend realistische Wendung, denn ihr müsst alle Arten von unheiligen Monstern bekämpfen, die aus den Abgründen der Unterwelt aufgestiegen sind.

Die übernatürlichen Gefahren kennen keine Grenzen, und es liegt an euch, einen sicheren Zufluchtsort für das, was von der Menschheit übrig geblieben ist, inmitten eines tückischen Ödlands aufzubauen, zu vergrößern und zu erhalten.

Rekrutiert eine bunt zusammengewürfelte Schar von Helden, um den Ansturm von Zombiehorden, Ghulen, Plünderern und mehr zu bekämpfen, um die Zuflucht zu erreichen.

Days of Doom vorbestellen – 29,99 Euro

Days of Doom mischt gekonnt Rollenspiel- und Überlebenssimulationselemente mit intuitiven Basisaufbaumechaniken und rundenbasierten Teamtaktiken und bietet so ein Spielerlebnis, das fortschreitende Fähigkeiten und Aufmerksamkeit erfordert.

Bereitet euch auf endlose Überraschungen und Herausforderungen vor, denn kein Durchlauf in Days of Doom ist wie der andere. Die prozedural generierte Landschaft und die Unvorhersehbarkeit der Feinde sorgen dafür, dass jeder Durchgang eine neue Gelegenheit bietet, eure Überlebensfähigkeiten zu verbessern und euch an die Spitze eures Spiels zu treiben.

Hauptfeatures

Wunderschön animierter, handgezeichneter Chibi-Art-Stil, der eine ungewöhnliche und erfrischend lebendige Vision der Postapokalypse zum Leben erweckt

Acht einzigartige Charakterklassen, jede mit mächtigen Standard- und bestrafenden Spezialfähigkeiten ausgestattet, die durch über 70 zu sammelnde Gegenstände und Runen verstärkt werden

Ein Dutzend Gegner, vom archetypischen Zombie über tödliche Raider bis hin zu explosiven Monstrositäten, und zwei überraschend brutale Bosskämpfe

Origineller orchestraler Soundtrack von Jelle Dittmar (Death by Flame, The Playboy Murders)