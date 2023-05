Days of Doom: Roguelite schickt Spieler zu Zombies ins Ödland

Autor:, in / Days of Doom

Eine Reise ins Ödland unternehmen Spieler im rundenbasierten Roguelite Days of Doom, wo sie auf Zombies und mutierte Echsen treffen.

Atari kündigt den nächsten Eintrag in seiner Reihe von Originalspielen an: Days of Doom, ein taktisches, rundenbasiertes Roguelite, das in einer unorthodoxen post-apokalyptischen Welt spielt.

Days of Doom, das im Laufe dieses Jahres für Windows-PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, X|S und Atari VCS erscheint, erfindet eine bewährte Formel neu und fügt schrullige Charaktere, unerwartete Feinde und intensive, fesselnde Kämpfe vor einer lebendigen und unheimlichen Kulisse hinzu.

Days of Doom ist eine unkonventionelle postapokalyptische Odyssee in einer bunten, chaotischen Welt, in der Zombies, Raider, Zombie-Raider und mutierte Echsen frei herumlaufen.

Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um ein tückisches Ödland zu durchqueren und einen Zufluchtsort inmitten der Trümmer zu erreichen.

Bewaffnet mit einer bescheidenen Gruppe von einzigartig fähigen Überlebenden müsst ihr euch strategisch durch Horden von Untoten und anderen bedrohlichen Gegnern manövrieren, hart erarbeitete Ressourcen verwalten und Taktiken entwickeln, die es euch ermöglichen, die Untoten und mutierten Schwärme zu überlisten.

Die Beherrschung der Kunst des rundenbasierten Kampfes ist entscheidend für das Überleben in diesem gequälten Reich. Jede archetypische Charakterklasse verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die, wenn sie geschickt eingesetzt werden, das Blatt im Kampf wenden können.

Bringt das Chaos mit Pyro in Schwung, indem ihr Feinde in Brand setzt und so lang anhaltenden Schaden verursacht. Entfesselt das unaufhaltsame Duo Hydromancer und Thrasher, ein furchteinflößendes Paar, das Feinde mit wässrigen Angriffen überflutet und für elektrisierende Überraschungen sorgt.

Auch wenn die Chancen unüberwindbar scheinen, ist der strategische Einsatz der Talente der einzelnen Klassen in Kombination mit rechtzeitigen Upgrades und neuen Fähigkeiten der Schlüssel zum Sieg über die untoten (oder anderweitig störenden) Bedrohungen.

Macht euch auf endlose Überraschungen und unerbittliche Herausforderungen gefasst, denn kein Durchgang in Days of Doom ist wie der andere. Die prozedural generierte Landschaft und die Unvorhersehbarkeit der Feinde sorgen dafür, dass jeder Durchgang eine neue Gelegenheit bietet, eure Überlebensfähigkeiten zu verbessern und euch an die Spitze eures Spiels zu treiben.

Features

Wunderschön animierte, handgezeichnete Grafik, die die skurrile Vision der Postapokalypse zum Leben erweckt

Acht Charakterklassen, jede ausgestattet mit einzigartigen Standard- und Spezialfähigkeiten

Ein Dutzend Gegner, vom archetypischen Zombie über tödliche Raider und mutierte Reptilien bis hin zu explosiven Monstrositäten, und zwei überraschend brutale Bosskämpfe

Über 50 zufällig auftretende Ereignisse, die Risiko-Belohnungs-Szenarien darstellen

Über 70 Gegenstände und Runen zum Sammeln, um die Chancen zu deinen Gunsten zu verändern

Roguelite-Progression bedeutet, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht, aber ihr verbessert permanent Werte wie Gruppengröße und Geschwindigkeit der Ressourcensammlung, was bedeutet, dass ihr mit jedem Durchlauf näher an euer Ziel kommt

Origineller orchestraler Soundtrack von Jelle Dittmar

Days of Doom wird von Sneakybox entwickelt und erscheint noch in diesem Jahr für Windows PC über Steam und Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One und Series X|S sowie Atari VCS.