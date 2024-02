Welcome to ParadiZe: 80-Sekunden-Video startet Zombie-Apokalypse

Autor:, in / Welcome to ParadiZe

Welcome to ParadiZe in 60 … nein … 80 Sekunden vorgestellt. Das ist die Prämisse dieses neuen Videos.

In einem 80-sekündigen Video erfahrt ihr alles, was ihr auf die Schnelle über Welcome to ParadiZe wissen müsst. Und falls euch der Weltuntergang auf das Gemüt schlägt, schnappt euch doch einfach einen der hilfreichen Zombies, der die wichtigsten Aufgaben für euch übernimmt.

Mit dem Zombot Hacking Helmet habt ihr jedenfalls die Macht über die Untoten und trag ihnen auf, was immer euch gerade in den Sinn kommt. So schmeißen sie für euch etwa den Haushalt, während ihr eure kleine Ecke Paradies inmitten einer post-apokalyptischen Welt genießt.

Welcome to ParadiZe erscheint am 29. Februar 2024 und kann bereits vorgestellt werden. Bei Vorbestellung erhaltet ihr zudem schon 48 Stunden vorab Zugriff auf das Spiel.