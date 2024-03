Welcome to ParadiZe: Der Traum vom eigenen Zombie

Autor:, in / Welcome to ParadiZe

In vier neuen Videos zeigen wir euch Gameplay aus der Zombie-Apokalypse in Welcome to ParadiZe auf der Xbox Series X.

Wenn man sich heutzutage diverse Streaming-Dienste anschaut, wird man mit postapokalyptischen Filmen und Serien überschüttet, in dem eine Gruppe Überlebender gegen Zombies kämpft.

Aber was passiert, wenn man eine Technologie hat, mit denen man die Untoten einfach befehligen und dann Aufgaben übernehmen können?

Genau dieses Szenario erwartet euch in der Zombie-Apokalypse Welcome to Paradize. Als Überlebender findet ihr Zuflucht in ParadiZe, hier dürft ihr euch aber nur aufhalten, wenn ihr einen sogenannten Zombot habt.

In Welcome to ParadiZe müsst ihr euer Lager errichten und verteidigen, und dafür sorgen, dass dieses autark läuft, auch wenn ihr am anderen Ende der Map seid.

Mit dem Zombot Hacking Helmet habt ihr die Möglichkeit Zombies zu kontrollieren und könnt diese dann zum Sammeln von Ressourcen verdonnern, oder dafür sorgen, dass ihr ständig von ihnen geheilt werdet oder ihr nehmt euren neuen Zombie-Buddy einfach mit auf eine Erkundungstour, wo er an eurer Seite kämpfen wird.

Wir haben uns bereits in die Zombie-Apokalypse begeben und dieses für euch in vier neuen Gameplay-Videos festgehalten.

Welcome to ParadiZe | Unser eigener Zombiegefährte

Welcome to ParadiZe | Zombies, Zombies und noch mehr Zombies

Welcome to ParadiZe | Wir brauchen eine Startrampe – Part 3

Welcome to ParadiZe | Unser Weg in die Wüste – Part 4

Das Spiel könnt ihr euch im Microsoft Store in zwei Editionen kaufen:

