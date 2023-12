Welcome to ParadiZe: Zombots im Gameplay-Trailer gesichtet

Autor:, in / Welcome to ParadiZe

Jede Menge Zombots wurden im Gameplay-Trailer zu Welcome to ParadiZe gesichtet.

NACON und Eko Software einen neuen Gameplay-Trailer zu Welcome to ParadiZe veröffentlicht, in dem einige der verschiedenen Aspekte des Spiels vorgestellt werden. Das Spiel, das Survival, Kampf und Crafting in einem offenen Multiplayer-Format vereint, soll am 29. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Schaut euch die verschiedenen Gameplay-Facetten in Welcome to ParadiZe an:

Ohne Zombots kommt man nicht weit

Um in ParadiZe zu überleben, müsst ihr eure eigenen Zombots fangen. Sie werden euch während des gesamten Abenteuers begleiten. Diese treuen Gefolgsleute sind in Wirklichkeit Zombies unter eurer Kontrolle, deren Verhalten ihr dank eines revolutionären Hacking-Helms individuell programmieren könnt!

Macht euch bereit für das Abenteuer

In ParadiZe reicht es nicht aus, eine eigene Zombie-Wache zu haben. Bereitet euch auf eure Expedition in gefährliche neue Umgebungen vor, indem ihr euch mit den besten Waffen, Rüstungen und anderen Gegenständen mit überraschenden Funktionen ausrüstet. Auch eure Zombies können für den jeweiligen Zweck entsprechend ausgerüstet werden!

Erforscht eure Umgebung

Jede Umgebung enthält Verstecke, Gegenstände und wertvolle Materialien, die von Horden von Zombies und verschiedenen anderen Feinden verteidigt werden, die ihr mit einer Machete oder einem Luftdruckgewehr abwehren müsst. Begegnet immer mehr skurrilen Gestalten, denen ihr helfen könnt: Aber seid gewarnt, das kann eure eigenen Überlebenschancen entweder erhöhen oder verringern!

Errichtet und verteidigt euer eigenes Lager

Nutzt eure Ressourcen, euer Gehirn und die Überreste eurer Zombots, um euer Lager zu errichten und es autark zu machen, auch wenn ihr nicht da seid. Platziert eure Fallen strategisch und programmiert eure Zombots klug, damit ihr sorgenfrei auf Reisen gehen könnt!