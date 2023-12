OD: Versteckte Silent Hill Botschaft im Trailer

Eines gleich vorweg: Wir wissen auch nicht, was OD für ein Spiel wird. Entwicklerlegende Hideo Kojima zufolge soll es aber etwas noch nie dagewesenes sein.

Das Xbox-exklusive Spiel wurde letzte Woche bei den Game Awards mit einem Trailer erstmals enthüllt und zeigt Nahaufnahmen von Schauspielern, darunter auch dem deutschen Udo Kier.

Wer bei der Performance von Kier genau hinschaut, der findet eine versteckte Botschaft. So wurden Buchstaben an verschiedenen Stellen entdeckt, die das Wort Atami ergeben, eine Stadt in Japan in der Präfektur Shizuoka. Endet man die Kanji-Schreiweise von Shizuoka an und teilt die Buchstaben auf, kommen die Wörter „Silent“ und „Hill“ dabei heraus.

Im Tweet könnt ihr die Buchstaben erkennen:

Foi descoberto que durante o trailer de OD, algumas letras aparecem durante os frames. Elas formam a palavra Atami, que é uma cidade em Shizuoka, em JP é 静岡 Separando os kanjis e pegando sua tradução literal, nós temos:

静: quieto, silencioso (silent, quiet)

岡: colina (hill) pic.twitter.com/e47ESzlokM — Central Xbox (@centralxboxbr) December 11, 2023