OD: Neuartiges Spiel von Hideo Kojima für Xbox

Kojima Productions und Xbox Game Studios gaben „OD“ bei den Game Awards offiziell bekannt. Der weltbekannte Spielentwickler Hideo Kojima hat sich mit dem Oscar-prämierten Filmemacher Jordan Peele, dem gefeierten Regisseur von „Get Out“, „Us“ und „Nope“, zusammengetan, der als einer von mehreren talentierten Geschichtenerzählern an dem Projekt beteiligt sein wird.

„Wir arbeiten mit den Xbox Game Studios und ihrer Cloud-Gaming-Technologie zusammen, um uns der Herausforderung zu stellen, ein einzigartiges, fesselndes und völlig neuartiges Spiel zu entwickeln – oder besser gesagt, eine neue Form von Medien“, so Hideo Kojima, Game Creator und Gründer von Kojima Productions.

OD, ein Spiel von Hideo Kojima, erforscht das Konzept, die eigene Angstschwelle zu testen, und was es bedeutet, sich der Angst zu entziehen – und verwischt dabei die Grenzen zwischen Spiel und Film.

Der neue Teaser zu OD zeigt außerdem Sophia Lillis („Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves“), Hunter Schaffer („Euphoria“) und Udo Kier („Flesh for Frankenstein“), die die Hauptrollen in dem kommenden Projekt spielen werden.

OD erscheint exklusiv für Xbox.