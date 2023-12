The Game Awards: Livestream startet um 1:15 Uhr

Autor:, in / The Game Awards

Der Game Awards 2023 Livestream mit Geoff Keighley startet heute, am 8. Dezember um 1:15 Uhr. Hier gibt es den 4K-Livestream für euch.

Schaut euch hier den Game Awards 2023 Livestream in 4K an! Sämtliche Neuigkeiten werden wir euch heute in weiteren News verpacken und im Anschluss die Aufzeichnung bereitstellen.