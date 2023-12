Grand Theft Auto VI: GTA V-Ankündigung an einem Tag geschlagen

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Der Grand Theft Auto VI-Trailer hat bereits so manchen Rekord gebrochen. Nun erscheint in Anbetracht der immensen Aufrufzahlen das Interesse am Grand Theft Auto V-Trailer nahezu verschwindend gering.

Auf stolze 100 Millionen Aufrufe bei YouTube bringt es der Grand Theft Auto V-Ankündigungstrailer insgesamt und seit der Veröffentlichung vor 12 Jahren.

Der Trailer zu Grand Theft Auto VI hat inzwischen auf YouTube über 116 Millionen Aufrufe und schlägt damit die Aufrufzahlen des Grand Theft Auto V-Trailers über die gesamte Laufzeit um Längen.

Auch andere Trailer hat Grand Theft Auto VI längst hinter sich gelassen. So bringt es der Ankündigungstrailer zu Red Dead Redemption 2 seit Oktober 2016 auf etwas über 23 Millionen Aufrufe. Der Grand Theft Auto IV-Trailer, der im März 2007 von der Veröffentlichung des Spiels kündete, liegt bei 8,4 Millionen Aufrufen.

Natürlich wird der Hype um den Grand Theft Auto VI-Trailer mit der Zeit abflauen, doch noch kommen weiter Aufrufe dazu. Entsprechend gespannt darf man sein, wie viele Hits der Trailer erzielt, bis das Spiel 2025 für die Xbox Series X|S und die PlayStation 5 erscheint.