Grand Theft Auto VI: Entwickler fürchten Rückkehr zur Crunch-Kultur

Wie kürzlich bekannt wurde, plant Rockstar Games sein hybrides Arbeitsmodell aufgrund von Bedenken wegen Produktivität und Sicherheit abzuschaffen. Ab dem 15. April sollen Mitarbeiter wieder fünf Tage in der Woche im Büro ihre Arbeit verrichten.

In einer Erklärung bezeichnet die IWGB Game Workers Union, die auch Mitarbeiter von Rockstar vertritt, die neue Politik des Unternehmens als eine Kehrtwende gegenüber früheren Erklärungen:

„Das Mandat kommt ein Jahr, nachdem gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer eine Petition mit 170 Unterschriften eingereicht hatten, in der sie als Reaktion auf eine obligatorische Umstellung auf 3-Tage-Büroarbeit in einer der bis dato größten Gewerkschaftsaktionen in der britischen Spieleindustrie weitere Optionen für Remote-Arbeit forderten“, schreibt die Gewerkschaft. „Rockstars Entscheidung, die neue Politik umzusetzen, stellt auch eine Kehrtwende gegenüber früheren Erklärungen dar, in denen das Unternehmen darauf bestand, dass flexible Arbeitsoptionen weiterhin zur Verfügung stehen würden, und in einer an alle Mitarbeiter gerichteten E-Mail erklärte: ‚Dies ist nicht unser erster Schritt zu einer 5-Tage-Woche. Niemand will zur alten Arbeitsweise zurückkehren.‘“

Des Weiteren behauptet die Gewerkschaft, Rockstar habe starken Widerstand seiner Belegschaft einfach ignoriert und zudem keinerlei Beweise für Sicherheitsbedenken und verringerte Produktivität vorgelegt.

Unter den Angestellten soll es nun Bedenken bezüglich eines Rückfalls in die Crunch-Kultur vergangener Tage geben, wie ein anonymer Mitarbeiter des Unternehmens schildert:

„Die Arbeit von zu Hause aus war für viele von uns bei Rockstar ein Rettungsanker, der es uns ermöglichte, unsere Betreuungspflichten unter einen Hut zu bringen, mit Behinderungen umzugehen und bei Bedarf umzuziehen. Jetzt reißt Rockstar diesen Rettungsanker weg, ohne einen zweiten Gedanken an die Arbeitnehmer zu verschwenden, die davon am meisten betroffen sind. Nach so vielen gebrochenen Versprechungen befürchten wir nun, dass die Unternehmensleitung sogar den Weg für eine Rückkehr zu toxischen Crunch-Praktiken ebnen könnte. Die Unternehmensleitung muss ihre rücksichtslosen Entscheidungen überdenken und gemeinsam mit ihren Mitarbeitern eine Lösung finden, die allen gerecht wird.“

„Wie üblich wurden wir, die Menschen, die von diesen Änderungen am meisten betroffen sind, nicht konsultiert. Eine meiner Sorgen ist, dass ich gezwungen bin, bis spät in die Nacht im Büro zu arbeiten, um den Kontakt mit den globalen Teams aufrechtzuerhalten, während wir uns früher von zu Hause aus einloggen konnten, um an späten Sitzungen teilzunehmen. Das bedeutet, dass wir keine Zeit mehr mit unseren Familien verbringen können. Ich weiß auch von Kollegen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht Vollzeit im Büro arbeiten können und nun in der Schwebe sind“, so ein weiterer Mitarbeiter, der ebenfalls anonym bleibt.