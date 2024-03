Grand Theft Auto VI: Möglicherweise der wichtigste Release der Spielebranche

Die GTA-Reihe von Rockstar Games ist ohne Zweifel eine Ausnahmeerscheinung. Allein der aktuelle Teil Grand Theft Auto V wandert auch zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung weiterhin regelmäßig über die Ladentheke und begeistert neue Generationen von Spielern.

Wenn einer den immensen Erfolg von GTA V mit seinen 200 Millionen verkauften Einheiten schlagen kann, dann ist es wohl Rockstar selbst.

Der Debüttrailer von Grand Theft Auto VI wurde seit Dezember über 180 Millionen Mal auf YouTube angeschaut.

Kein Wunder, dass GTAVI für die Branche eine wichtige Veröffentlichung sein wird. Insbesondere nach den zahlreichen negativen Nachrichten mit Entlassungen, Sparmaßnahmen und Schließungen.

Laut Mat Piscatella, Branchenanalyst bei Circana, ist Grand Theft Auto VI sogar eine unglaublich wichtige Veröffentlichung. Auch gerade deshalb, weil die Gesamtausgaben das Jahr 2024 zwischen 2 und 10 % sinken werden.

„Es gibt so viele Unsicherheiten, wenn man sich die Verkaufsdaten ansieht oder Prognosen für dieses Jahr macht. Es gibt Unsicherheiten bei der Hardware. Es gibt Ungewissheit über den Inhalt. Wer zum Teufel macht die Spiele?“, so Piscatella via Gamesindustry.biz.

In diesem Jahr waren Palworld und Helldivers 2 zwar Hits, dem Analysten nach fehlt aber mindestens noch ein solcher Hit, damit man an den Erfolg bei den Verkaufszahlen eines Hogwarts Legacy aus dem letzten Jahr anknüpfen könnte.

Piscatella sagte: „Die Ungewissheit in diesem Jahr ist wahrscheinlich die größte, an die ich mich erinnern kann … mit der Ungewissheit, was uns bis zur Ziellinie bringen wird, weil wir nicht die großen Spiele angekündigt haben, die wir kennen. Wenn die Leute sagen, dass wir in diesem Jahr nur wenige Spiele haben werden, ist das normalerweise nicht der Fall.“

Im Hinblick auf das nächste Jahr sieht es optimistischer aus, immerhin steht mit Grand Theft Auto VI ein großer Release an.

„Wir werden vor allem mit GTA 6 einen neuen Schub an Interesse bekommen. Wahrscheinlich gab es in der Branche noch nie etwas Wichtigeres zu veröffentlichen, also kein Druck“, so der Analyst.