Grand Theft Auto VI: Troy Baker sagt nein

Der Trailer zu Grand Theft Auto VI hat nicht nur besondere Eindrücke hervorgehoben, sondern Fans auch mit einigen Fragen zurückgelassen. Eine Frage ist, wer wohl Jason seine Stimme leihen wird.

Einige GTA-Fans gingen davon aus, dass es wohl Troy Baker (Joel in The Last of Us) sein wird. Die Gerüchte mehrten sich, nährten sich und plötzlich stand es für viele schon fest, obwohl es gar keine Ankündigung gab – aber dem ist nicht so.

Troy Baker stelle klar: „Er sagt ein Wort! Er sagt ‚Vertrauen‘. Genau das ist eine Lektion in Sachen Wahrnehmung – die Leute denken und nehmen automatisch an.“ „Ich möchte, dass dieser Mann, wer auch immer es ist, Anerkennung für seine Arbeit erhält, denn ich bin sicher, dass sie großartig sein wird.“

Troy sprach auch über den enormen Arbeitsaufwand, der mit der Schauspielerei für Rockstar Games-Spiele verbunden ist.

Es ist kein Geheimnis, dass die Drehbücher von Spielen wie Grand Theft Auto so umfangreich sind, dass es Monate, sogar Jahre dauern kann, sie durchzuarbeiten. Ein Hauptcharakter in einem Grand Theft Auto-Spiel zu sein, ist somit etwas Monumentales, meinte Baker weiter.