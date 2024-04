Polaris Convention: Erste Creator bekannt

Autor:, in / Polaris Convention

Polaris Convention 2024 kündigt erste Creator an – Tickets ab sofort erhältlich.

Die Planung der Polaris Convention 2024, die vom 11. bis 13. Oktober stattfindet, läuft auf Hochtouren.

Während Aussteller sich seit Ende letzten Jahres munter für die begehrten Standflächen bewerben, wird mit der Ankündigung der Creator Gronkh, Gnu, Lara Loft, PietSmiet, Rocket Beans TV, DoktorFroid, Hiro von einfachjapanisch und NinotakuTV heute auch der Ticketshop für Besucher geöffnet. Zur Auswahl stehen das 1-Tages-Ticket (€ 39), das 3-Tages-Ticket (€ 69) sowie das beliebte “Bring your kids”-Ticket (€ 65).

Besucher können sich auf eine Menge spannender Erlebnisse freuen – denn von den bespielten Hallen B1-B4 und B7 in den Hamburger Messehallen ist die B4 schon nahezu komplett mit Leben gefüllt.

Hauptsponsor PLITCH ist auch 2024 wieder mit dabei und auch dieses Mal wird die große PLITCH Main Stage ein zentraler Anlaufpunkt für viele unterhaltsame Programmpunkte sein. Neben Auftritten bekannter Creator wird dort unter anderem der beliebte Cosplay-Wettbewerb stattfinden.

Mit der beliebten Neo Taki-Bühne und diversen Ständen rund ums Thema Anime und Manga kommen Fans komplett auf ihre Kosten. Unter anderem wird der Carlsen Verlag in der B4 begrüßt, welcher als führender Herausgeber von Anime und Manga und Hamburger Firma perfekt zur Polaris passt.

„Gerade als Hamburger Verlag freuen wir uns sehr, in diesem Jahr mit unseren Labels Carlsen Manga!, Hayabusa und C Lines an der Polaris teilzunehmen. Die Gelegenheit, direkt vor Ort die regionale Manga-Community zu treffen und zu supporten, finden wir super!”, berichtet Kai-Steffen Schwarz, Programmleiter Carlsen Manga!.

Aus dem letzten Jahr kehrt außerdem der grnk.shop zurück und wird mit eigenem Stand auf der Polaris vertreten sein. Auch die Artist Alley nimmt Form an, denn bereits über 400 talentierte Künstler haben sich auf einen der begehrten Plätze beworben. Aufgrund der hohen Nachfrage werden in diesem Jahr fast doppelt so viele Bewerber zugelassen und der Bewerbungsschluss für das Artist-Paket daher auf den 30. April vorverlegt.

Weitere Informationen zu bestätigten Aussteller und Creator werden in den künftigen Wochen und Monaten bekannt gegeben. Die Polaris Convention findet vom 11. bis 13. Oktober 2024 in den Hamburger Messehallen statt.