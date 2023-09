Polaris Convention: Dragon’s Dogma 2 spielbar

Capcom ist auch auf der Polaris 2023 in Hamburg. Dragon’s Dogma 2 ist dabei erstmals in Europa öffentlich spielbar!

In zwei Wochen startet die Polaris Convention 2023 und Capcom, einer der weltweit führenden Entwickler und Publisher von Videospielen, bestätigt die Teilnahme an dem Community-Event, das vom 13. bis 15. Oktober 2023 in den Hamburger Messehallen stattfindet, sowie das Line Up.

Auf zwei Standflächen wird Capcom unter anderem Dragon’s Dogma 2 der Öffentlichkeit präsentieren – erstmals in Europa und kurz nach dem Anspieldebüt auf der Tokyo Game Show 2023 in Japan.

Ebenfalls können sich die Besucher der Messe auf Street Fighter 6 und Exoprimal freuen, die ebenfalls an den Anspielstationen am Capcom-Stand in der SANDBOX-Area spielbar sind.

Capcoms zwei Standflächen sind Halle A1 unter den Standnummern 156 und 129 zu finden.

Auf der Polaris Convention 2023 bietet Dragon’s Dogma 2 Besucher einen ersten Einblick in das kommende Action-RPG-Epos von Capcom, das sich aktuell für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung befindet.

Nachdem der Titel erst wenige Wochen zuvor zum ersten Mal überhaupt in Japan auf der Tokyo Game Show 2023 spielbar war, bietet der Auftritt auf der Polaris Convention 2023 nun die erste öffentliche Möglichkeit Dragon’s Dogma 2 auch im Westen anzuspielen.

Besucher des Capcom Stands können sich darauf freuen, als Erweckter zusammen mit drei Vasallen Monster zu bekämpfen und einen ersten Vorgeschmack auf die Welt von Dragon’s Dogma 2 zu bekommen.

An den Spielstationen zu Street Fighter 6 erwartet die Besucher der frische Neuzugang zur Charakterriege: A.K.I., die mit ihren Giften die Matches in den Messehallen aufmischt.

Diejenigen, die eher auf der Suche nach einem eigenen Abenteuer ist, können einen Blick in den World-Tour-Modus werfen, die neue Einzelspieler-Story-Kampagne in Street Fighter 6, bei der Spieler einen eigenen Avatar erstellen und bei den verschiedenen Meistern des Spiels in die Lehre gehen können.

Und für alle, die eine andere Art von Action und Adrenalin suchen, gibt es Exoprimal zu entdecken. An den Spielstationen zum neuen teambasierten Online-Actionspiel gilt es als Pilot eines Exosuits zusammen mit anderen Exofightern gegen die grausamsten Bestien der Geschichte anzugehen – die Dinosaurier.

Besucher können einen von zehn Exosuits auswählen und dann als Teil eines Fünfersquads im Dino Survival gegen ein gegnerisches Squad in einer Kriegssimulation antreten, die von der bösartigen KI Leviatan überwacht und gesteuert wird.