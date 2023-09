Polaris Convention: Nintendo, Bethesda, Ubisoft und mehr sind dabei

Autor:, in / Polaris Convention

Ubisoft, Bethesda, Nintendo: Polaris Convention in Hamburg kündigt neue Aussteller an.

Die Polaris Convention, die vom 13. bis 15. Oktober in Hamburg zum zweiten Mal ihre Tore öffnet, kann nun sowohl Nintendo als auch Bethesda und Ubisoft zu den namhaften Ausstellern zählen, die vor Ort ein interessantes Programm auf die Beine stellen. Zudem wurden diverse Contests, Events, eine Retro-Ausstellung und ein Flohmarkt angekündigt.

Neben dem Programm der Spielepublisher gibt es auf der Polaris jede Menge andere Aktivitäten. Der Cosplay-Contest war im Vorjahr ein großer Erfolg und kehrt am 14. Oktober auf die Hauptbühne zurück. Cosplayer können ihre besten Kostüme vor Publikum und den Juroren Kodiak Cosplay, eosAndy und Calssara präsentieren und in unterschiedlichen Kategorien Preise gewinnen.

Bis zum 1. Oktober können sich außerdem talentierte Künstler für den Art Contest anmelden. Siegerehrung ist dann am 13. Oktober auf der Neotaki-Bühne. Zudem halten PietSmiet ihr erstes Live-Event vor Publikum am Freitag ab. Dafür wird neben dem Polaris-Ticket auch das “Alle gegen Hamburg”-Ticket benötigt.

Am Samstag und Sonntag sind Fans von Retro-Tech eingeladen, einen großen Flohmarkt auf der Polaris zu durchstöbern. Zusätzlich gibt es eine spannende Ausstellung zu 40 Jahren Famicom. Die Konsole belebte damals den weltweiten Videospielmarkt neu, zementierte Japan als wichtiges Entwickler-Land und machte Nintendo bis heute zu einer zentralen Videospielmacht. Im Rahmen dieser Ausstellung feiert die Polaris daher das Vermächtnis dieser legendären Konsole.

Die Polaris Convention ist eine spielbare Community-Messe, die die Bereiche Gaming mit asiatischer Popkultur und einigen der bekanntesten Content Creator Deutschlands vereinigt. An drei Tagen haben Besucher die Möglichkeit, spaßige neue Games auszuprobieren, im Manga- und Anime-Fandom zu schwelgen oder ihren liebsten Creatorn auf der Bühne und in Talks näherzukommen.

Cosplay, Tanzen, Kochen und sogar ein Weltrekordversuch kommen noch dazu. Und wer fleißig Sticker sammelt, schaltet gemeinsam mit seinem Team jede Menge echten Loot frei.

Die Polaris Convention findet vom 13. bis 15. Oktober 2023 in den Hamburger Messehallen statt. Ausstellende können sich hier anmelden und auch der Ticketverkauf läuft bereits in vollen Zügen und übertrifft die Zahlen vom Vorjahr. Aktuell werden bis zu 20.000 Besucher erwartet und der Samstag ist schon jetzt ausverkauft. Weitere Informationen zum Programm folgen in den kommenden Wochen.