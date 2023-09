Cyberpunk 2077: Ken Block-Fahrzeug exklusiv in Phantom Liberty

In Gedenken an den verstorbenen Ken Block könnt ihr in der Phantom Liberty Erweiterung von Cyberpunk 2077 ein Drift-Fahrzeug finden.

CD Projekt RED hat ein Tribut in Cyberpunk 2077 eingebaut, um den im Januar dieses Jahres verstorbenen Rennfahrers Ken Block zu gedenken.

Doch wo in Night City findet ihr Ken Block?

Zunächst benötigt ihr die Erweiterung Phantom Liberty, denn im normalen Hauptspiel werdet ihr nicht auf die Legende treffen.

Fahrt einfach hoch in den Norden des Bezirks Watson. Ein unten eingebautes Video von Arekkz Gaming zeigt euch den genauen Standort und eine Route dorthin.

In einer der verlassenen Hallen löst ihr dann den Job „I`m in love with my car“ aus und findet eine Person neben einem Fahrzeug stehen. Den Type-666 Hoon könnt ihr euch schnappen, in dem ihr die Kiste unter einem der Kartons öffnet und die Wagenschlüssel nehmt.

Mit dem Type-666 Hoon habt ihr auch schon ein neues Fahrzeug in eure Sammlung aufgenommen, welches schnell ist und sich sehr gut zum Driften eignet.