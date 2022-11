Polaris Convention: Highlight-Video und Termin für 2023

Autor:, in / Polaris Convention

Die Polaris Convention in Hamburg gab Ende Oktober ihr Debüt und legte mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen glücklichen Besucherinnen und Besuchern einen hervorragenden Start hin. Die Highlights der Premiere haben die Veranstaltenden nun in einem unterhaltsamen After Movie zusammengefasst.

Das Video gibt es hier zu sehen:

Im After Movie werden die fünf Themen-Welten der Messe noch einmal vorgestellt und die vielen verschiedenen Aktivitäten gezeigt, die jede einzelne Welt zu bieten hatte. Zu sehen sind die Retro-Area, der Cosplay Contest, die PALUX-Kochstage und jede Menge fröhliche Gäste. Außerdem gibt es noch mehr Zahlen zur spielbaren Messe App. Diese wurde während des Events mehr als siebentausendmal heruntergeladen.

Auch bei den Ausstellenden kam die Polaris Convention, die gemeinsam von Super Crowd, der Hamburg Messe und Congress sowie RCADIA konzipiert und durchgeführt worden war, gut an.

Den größten Stand auf der Messe hatte dieses Jahr die Firma Nintendo, die zahlreiche Spiele zeigte. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, unsere Fans auf der Polaris 2022 in Hamburg wiederzusehen. Die Convention hat mit ihrer ersten Ausgabe eine offene und bunte Plattform für den Austausch innerhalb der Community geschaffen. Wir freuen uns auf die kommenden Ausgaben der Polaris“, sagt Samiha Eid, Event Managerin bei Nintendo Europe. Area Sponsor von Neo Taki, dem Asia- und Animebereich der Polaris, war die Firma Crunchyroll, die als Manga Verlag und Anime Streaming Anbieter international bekannt ist. „Wir wissen, dass Anime-Fans gern in die Welten ihrer Lieblingsserien eintauchen, deshalb haben wir uns gefreut, dieses Jahr auf der Polaris dabei gewesen zu sein, um den Anime-Fans in Norddeutschland ihre Lieblingsserien zu präsentieren und solche, die sie noch entdecken können“, sagte Mary Franklin, Head of Events bei Crunchyroll. Auch Traditionsmarken, wie die japanische Kamerahersteller Canon, waren mit zahlreichen Aktivitäten vertreten. „Wir blicken auf drei inspirierende Tage zurück und haben uns gefreut, den vielfältigen Communitys aus Cosplay, Gaming, Streaming und Art unser Produktportfolio und unseren Brand näherzubringen. Egal ob durch Fotos oder hochwertige Ausdrucke – entstanden sind viele kreative Canon Moments. Die Communitys dürfen sich mit der Polaris in den kommenden Jahren auf viele weitere, tolle Conventions freuen“, sagt Tobias Kuhnig, Ansprechpartner New Channels/Gaming im Channel Marketing bei Canon Deutschland.

Nach dem großen Erfolg der Erstveranstaltung steht bereits der Termin für 2023 fest. Vom 13. bis 15. Oktober 2023 können die Fans die zweite Auflage der Polaris Convention in den Hamburger Messehallen feiern.