Polaris Convention: Videospiel-Cosplay-Weltrekord gebrochen

Autor:, in / Polaris Convention

Die Polaris Convention 2023 übertraf an diesem Wochenende alle Erwartungen: Mehr als 27.000 Gaming- und Cosplay-Fans kamen in der Messe Hamburg zusammen. Das Wochenende war komplett ausverkauft, mit mehr als der dreifachen Anzahl an Besuchern im Vergleich zum letzten Jahr, als die Veranstaltung zum ersten Mal stattfand.

Die Content Creatorin Jasmin Sibel alias Jasmin Gnu war von der Veranstaltung begeistert: „Das war meine erste Polaris. Die Atmosphäre und das vielfältige Programm haben mir sehr gut gefallen. Die Veranstaltung hatte eine gute Größe: Ich hatte Zeit, mich mit meiner Community zu unterhalten und andere Kreative und Kollegen in einer entspannten Umgebung zu treffen. Ich liebe auch den riesigen Cosplay-Bereich und es war cool, all die aufwendigen Kostüme bewundern zu können.“

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war der offizielle Guinness-Weltrekord, der von TikTok gesponsert wurde und am Sonntag mit Bravour bestanden wurde: 492 begeisterte Cosplayer in Videospielkostümen übertrafen den bisherigen Rekord von 491, der 2013 in Tampere/Finnland aufgestellt worden war.

Die beeindruckende Veranstaltung zeigte die Liebe und Leidenschaft der Community für Cosplay und Gaming. Zusätzlich fand auf der PLITHC-Hauptbühne vor 2.000 Gästen und einer hochkarätigen Jury ein Cosplay-Wettbewerb statt. Der erste Platz unter all den fantastischen Cosplays ging an LazerLiz mit ihrem Junker Queen Cosplay.

Die Polaris Convention war nicht nur eine Veranstaltung, sondern eine Reise in verschiedene Welten, jede mit ihren eigenen faszinierenden Aspekten. Cosplay, Gaming, Kochshows, eine Retro-Ecke, Tanzen, Panels und vieles mehr waren Teil des Programms.

Das Polaris-Team hat bereits mit der Arbeit an der nächsten Ausgabe begonnen, die vom 11. bis 13. Oktober 2024 in Hamburg stattfinden soll – mit noch mehr Ausstellern, Machern, Künstlern und mehr Platz.