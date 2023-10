Polaris Convention: Astragon Entertainment ist dabei

Astragon Entertainment ist dieses Jahr als Aussteller Teil der Polaris Convention, die vom 13. – 15. Oktober in Hamburg stattfindet. Der deutsche Publisher stellt auf dem Community Event neben Railroads Online auch Firefighting Simulator – The Squad und Police Simulator: Patrol Officers aus.

Weiterhin gibt es eine besondere Kooperation zwischen astragon und der Polaris Convention.

Besucherinnen und Besucher können sich auf einen stilsicheren Transfer freuen. In Zusammenarbeit mit astragon Entertainment wird es dieses Jahr auf der Polaris einen Shuttle-Service namens Railroads Online Express geben, der während der Messetage von allen in Anspruch genommen werden kann. An drei verschiedenen Positionen zwischen Halle A1 und Halle 4 finden Besucherinnen und Besucher Haltestellen, zwischen denen eine Lokomotive verkehrt.

Doch wer selbst einmal die Kontrolle über leistungsstarke Lokomotiven übernehmen möchte, ist am Stand von astragon Entertainment in Halle A1 genau richtig. Mit dem Early-Access-Hit Railroads Online können Spieler in einer Open-World Sandbox ein Eisenbahnnetz aufbauen und echte Lokomotiven steuern. Zu virtuellen Helden der Feuerwehr werden Besucher der Messe mit Firefighting Simulator – The Squad, das bereits auf PC und Konsolen begeistern konnte.

Auf der Polaris kann die kürzlich erschienene Nintendo Switch-Version angespielt werden. Ein absoluter Dauerbrenner in astragons Simulations-Portfolio ist Police Simulator: Patrol Officers. Auf Streife sorgen Besucher durch das Untersuchen von Tatorten und das Analysieren von Beweisen für die Aufklärung von Verbrechen.

Zudem werden zwei Spiele aus dem astragon-Portfolio in der Indie Arena ausgestellt. Zum einen das preisgekrönte Physik-Zerstörungs-Puzzle ABRISS – build to destroy, welches kürzlich erst erschienen ist. Außerdem können Besucherinnen und Besucher einen ersten Blick auf das kommende epische Taktik-Märchen Howl von Mi’pu’mi Games werfen und bereits vor der Veröffentlichung die exklusive Demo testen.