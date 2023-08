Polaris Convention: Event plant Cosplay-Weltrekord

Autor:, in / Polaris Convention

Die Polaris Convention plant einen Cosplay-Weltrekord und ihr könnt in Hamburg dabei sein!

Die Polaris Convention hat Spannendes vor, denn neben drei Tagen Programm und spielbarer Convention soll mit Hilfe von Sponsor TikTok auf dem Event ein offizieller Weltrekordversuch in Hamburg gelingen: Geplant ist, die meisten Menschen im Videospiel-Cosplay an einem Ort zu versammeln.

Um den aktuellen Weltrekord zu knacken und die 2013 in Finnland aufgestellte Bestmarke zu übertreffen, müssen mehr als 492 Menschen in Videospiel-Verkleidung erscheinen und sich fünf Minuten lang im selben Bereich tummeln.

Ein sportliches Ziel, aber erreichbar für das höchst Gaming- und Cosplay-affine Publikum der Polaris Convention. Das Cosplay kann sowohl gekauft als auch selbstgemacht sein.

Der offizielle Weltrekordversuch soll am Sonntag, dem 15. Oktober 2023 stattfinden und Interessierte können sich ab sofort via Eventbrite anmelden. Alle teilnehmenden Cosplayer erhalten außerdem eine Teilnahmeurkunde sowie ein exklusives T-Shirt, das an die Teilnahme erinnern soll.

„Cosplay und Gaming waren schon im letzten Jahr zwei große Highlights der Polaris Con. Beides in diesem Jahr durch einen offiziellen Weltrekordversuch zu verbinden, ist eine Mega-Aktion, an der wir mit unserem Partner TikTok seit Monaten arbeiten”, erzählt Wolf Lang, CEO von Super Crowd. “Wir freuen uns auf viele tolle Anmeldungen, sodass der Weltrekordversuch für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird!”

Schon jetzt können sich die veranstaltenden Super Crowd und Hamburg Messe und Congress über großen Zuspruch zur Convention freuen. „Der Ticketverkauf läuft auf Hochtouren, besonders der Samstag ist beliebt”, weiß Wolf Lang.

Die Polaris Convention findet vom 13. bis 15. Oktober 2023 in den Hamburger Messehallen statt. Ausstellende können sich hier anmelden und der Ticketshop ist geöffnet.