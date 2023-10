Polaris Convention: Details zum AAA-Aussteller-Programm

Die Polaris Convention, Hamburgs Messe für Gaming, Creator, Anime, Manga und asiatische Popkultur, verspricht in diesem Jahr noch beeindruckender zu werden als im letzten. Vom 13. bis 15. Oktober öffnet das Event seine Tore und begrüßt Branchengrößen wie Nintendo, Bethesda, Capcom und Ubisoft, die ein beachtliches Programm und Highlights für die Besucher bieten werden.

Ubisoft hat für die Polaris Convention 2023 gleich einen Spiele-Trifecta im Gepäck: Die Spannung steigt, denn die Besucher können sich auf ein Assassin’s Creed Mirage-Parkour-Event in Kooperation mit FIBO freuen. Hier haben die Mutigen die Gelegenheit, in die faszinierende Welt des Parkours einzutauchen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Aber das ist noch nicht alles – Ubisoft wird außerdem die Dance Stage mit Just Dance sponsern, wo die Besucher ihre besten Tanz-Moves präsentieren können. Und für die Gaming-Enthusiasten gibt es zudem Anspielstationen für Assassin’s Creed Mirage, The Crew Motorfest und Just Dance, um die Besucher in die fesselnden Welten dieser Spiele zu entführen.

Mit Starfield wird Bethesda die Polaris Convention 2023 in einen galaktischen Rausch versetzen. Eine exklusive Space-Suit-Photo Opportunity ermöglicht es Besuchern, sich in Astronauten zu verwandeln. Das neue Rollenspiel-Abenteuer aus dem Hause Bethesda Game Studios wird natürlich auch Teil des Stage Programms sein. Unter anderem werden Gronkh, PietSmiet und MayoDee ihre liebsten Starfield-Erlebnisse live mit den Zuschauern teilen. Und auch für Fallout-Fans gibt es etwas auf die Augen. In der Retro-Ausstellung feiern wir den 25. Geburtstag der Marke.

Nintendo hat die Titel Super Mario Bros. Wonder und Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück dabei. Besucher haben die Möglichkeit, diese Spiele an den Anspielstationen hautnah zu erleben und sich auf unvergessliche Spielerlebnisse zu freuen.

Und wie bereits angekündigt, wird Capcom Besuchern der Polaris einen ersten Einblick in Dragon’s Dogma 2 geben – erstmals in Europa und kurz nach dem Anspieldebüt auf der Tokyo Game Show 2023 in Japan. Ebenfalls können sich die Besucher der Messe auf Street Fighter 6 und Exoprimal freuen, die ebenfalls an den Anspielstationen am Capcom-Stand in der SANDBOX-Area spielbar sind.