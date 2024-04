Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord: Remaster des Dungeon Crawlers angekündigt

Das Remaster des Dungeon Crawlers Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord erscheint im Mai für Konsolen.

1981 veröffentlichte SirTech das erste Spiel einer bald legendären Rollenspielserie: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord für den Apple II. Als erster partybasierter Dungeon Crawler war es eines der Schlüsselspiele, die das Rollenspielgenre begründeten und Serien wie Final Fantasy, Dragon Quest und Demon’s Souls direkt inspirierten.

Jetzt verwöhnt Digital Eclipse, ein Studio, das sich der historischen Bewahrung von Videospielen verschrieben hat, RPG-Fans auf der ganzen Welt mit einem vollständigen 3D-Remaster dieses genreprägenden Spiels.

Nach der letztjährigen Early-Access-Veröffentlichung auf Steam und GOG wird Digital Eclipse’s Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord Remaster am 23. Mai in seiner vollständigen Form für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht.

Wiedergeburt einer Legende

Digital Eclipse’s Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord basiert direkt auf dem Code des originalen Apple II-Spiels und bewahrt den Reiz des Klassikers, während es gleichzeitig moderne Grafiken und eine verbesserte Gruppenverwaltung, Navigation, Zauberei und Kampf bietet.

Auch wenn das Remake völlig neu aussieht, klingt und sich anfühlt, steckt das ursprüngliche Apple II-Spiel unter der Haube – ihr könnt sogar die ursprüngliche Benutzeroberfläche sehen, während ihr spielt.

Stellt eure eigene Abenteurergruppe zusammen und macht euch auf Geheiß des verrückten Oberherrn Trebor auf die Suche nach dem Amulett, das der böse Zauberer Werdna gestohlen hat, auf den Weg ins Labyrinth.

Kämpft gegen herausfordernde Monster, weicht versteckten Fallen aus und bahnt euch euren Weg durch den Kerker für den ultimativen Showdown mit Werdna selbst.

Verbesserungen durch Feedback

Die PC-Version von Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord ist seit September 2023 im Early Access erhältlich und hat derzeit eine „sehr positive“ Bewertung auf Steam und 4/5 Sterne auf GOG.

Das Feedback der Spieler hat zu zahlreichen Verbesserungen im endgültigen Spiel beigetragen, darunter:

Wunderschöne neue Grafiken und Animationen für ein Spiel, das notgedrungen nur rudimentäre Grafiken bot, jetzt mit der Leistung der Unreal Engine.

Vom Benutzer auswählbare Optionen, die es dem Spieler ermöglichen, das Gameplay nach seinen Wünschen zu gestalten, einschließlich beliebter Optionen aus den Konsolenversionen des Spiels. Die Spieler können auch gar keine neuen Optionen wählen, um das ursprüngliche, anspruchsvollere Gameplay zu erleben.

Ein Bestiarium im Spiel, das wichtige Informationen über die Gegner aufzeichnet und strategische Ratschläge zu deren Stärken und Schwächen gibt.

Ein üppiger musikalischer Soundtrack von Komponistin Winifred Philips, der einige beliebte Themen aus der Geschichte von Wizardry enthält.

Ein Controller-freundliches Interface mit einer Ein-Tasten-Verknüpfung für schnelle Kampfentscheidungen.

Vollständige Lokalisierung in Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch.