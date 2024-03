Grand Theft Auto VI: Mitarbeiter müssen in Vollzeit wieder ins Büro

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Schon im April endet bei Rockstar Games das hybride Arbeitsmodell. Im Zuge der Arbeiten an Grand Theft Auto VI müssen alle Mitarbeiter in Vollzeit ins Büro zurückkehren und dürfen nicht länger von zuhause arbeiten. Laut Bloomberg hätte Rockstar Head of Publishing Jenn Kolbe die Produktivität und die Sicherheit als Gründe für diese Entscheidung angeführt.

In Anbetracht der vergangenen Leaks stellt dies gewiss keine überraschende Entscheidung dar. So wurde im September 2022 eine Stunde Material aus der Entwicklung von Grand Theft Auto VI geleakt. Im Dezember gelangte dann der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI aufgrund eines Leaks zu früh an die Öffentlichkeit.

Laut Kolbe befinde man sich aufgrund dieser Änderungen in der Position das nächste Grand Theft Auto in Sachen Qualität auf einem Niveau auf den Markt zu bringen, von dem man wisse, dass es nötig sei. Dies betreffe auch die Roadmap für die Veröffentlichung, die dem Ausmaß und den Ambitionen des Spiels gerecht werden müsse.